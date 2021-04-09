Манекены вместо посетителей в ресторанах

Владелец ресторана Bagolina в Приштине проводит необычную акцию протеста - за пустующие столы вместо клиентов он рассадил манекены, снабдив их столовыми приборами, блюдами и вином. Петрит Клокочи, который возглавляет Косовскую гастрономическую ассоциацию, говорит, что с ним солидарны все коллеги, страдающие от санитарных ограничений в условиях пандемии.
На такой шаг ресторатор пошел после того, как правительство Косова решило закрыть заведения общепита на 12 дней - с 7 по 18 апреля в рамках борьбы с распространением вируса. Ресторанам и кафе разрешено предлагать еду только навынос. Представители индустрии говорят, что их бизнес не сможет выжить в таких условиях.
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