"Четырехдневка" - скоро в иберийском королевстве?

Альба - официантка, ее рабочая неделя длится четыре дня.

И благодаря укороченному графику Альба имеет возможность учиться, она хочет стать педагогом.

Альба Эрреро, официантка: "У меня остается больше времени на занятия, в итоге получается, что в неделе - три свободных дня, а не два".

Владелица ресторана, в котором трудится Альба, легко согласилась на 32-часовую рабочую неделю, поскольку такой график облегчал присмотр за детьми во время локдауна.

Мария Альварес, владелица ресторана: "Экономика - это еще и правильный баланс между работой и семейной жизнью, интересы близких нужно принимать во внимание".

Но меньше рабочих часов не означает меньше работы, поскольку заказы теперь Альба принимает с помощью приложения WhatsApp, с другой стороны, именно поэтому ее жалованье не уменьшилось.

Мария Альварес, владелица ресторана: "Производительность труда повысилась, поскольку цифры оборота не снижались, но время, которое мы тратим, чтобы их достигнуть, уменьшилось".

Четырехдневная рабочая неделя - это пилотный проект для всего иберийского королевства, юридический документ был предложен депутатами от левоцентристской партии Mas País.

Один из них, Иньиго Эррехон, полагает, что в мире после пандемии изменится отношение к работе и к досугу, но это не означает снижение производительности труда, скорее, речь идет о равновесии между профессиональной деятельностью и жизнью за пределами работы.

Иньиго Эррехон, депутат парламента от партии Mas País: "Мы не свободны от обязательств зарабатывать. Но сегодня существование большинства из нас крутится исключительно вокруг работы, если учитывать поездки туда и обратно, а ведь есть еще покупки на неделю, и это никогда не заканчивается, мы просто как белки в колесе".

Фактор экологии тоже нельзя сбрасывать со счетов, короткая рабочая неделя означает и менее интенсивное движение на дорогах.

Из Мадрида передает журналист Euronews Хайме Веласкес: "Для большинства жителей иберийского королевства работать больше 40 часов в неделю - норма. Сегодня раздаются голоса, чтобы власти регулировали длительность трудовой недели. Речь идет о том, чтобы рабочий день длился не более 8 часов, включая обеденный перерыв".

И хотя сейчас дистанционная работа занимает гораздо большую долю в общей сумме труда в Испании, это не значит, что люди стали работать меньше, скорее, наоборот.

Хосе Луис Касеро, председатель комиссии по рационализации трудовой деятельности в Испании: "Система диктует обязанность отмечаться, что трудясь из дома. что приходя в офис. Поэтому и необходимость отключаться, покидая рабочее пространство, пусть и виртуальное, остается в силе".

Если укороченная неделя устроит и работников, и работодателей, она станет нормой закона, и тогда Испания окажется одной из первых стран, перешедших на "четырехдневку".