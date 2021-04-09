Марио Драги: "Эрдоган - диктатор"

Итальянский премьер Драги высказался по поводу протокольного скандала, который произошел в Анкаре, и который был связан с тем, что для председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен не оказалось кресла рядом с Эрдоганом, и она была вынуждена провести беседу, присев на диван.

Марио Драги, премьер-министр Италии: "На мой взгляд, поведение турецких официальных лиц было неприемлемым. Я очень сочувствую тому, что пришлось выдержать председателю фон дер Ляйен.

С этими, давайте называть вещи своими именами, диктаторами мы должны сотрудничать, но это не мешает нам оставаться честным в выражении точек зрения, мнений, и того, как должно развиваться общество".

Анкара уже заявила, что на встрече фон дер Ляйен, Мишеля и Эрдогана она следовала требованиям официального протокола ЕС и вызвала для объяснений посла Италии.

Глава внешнеполитического ведомства Турции подчеркнул, что осуждает. как было сказано, "популистскую риторику премьер-министра Драги", указав, что глава кабмина Апеннин- "политический назначенец", тогда как Эрдоган - "избранный президент".

Под огонь критики попал также председатель Евросовета Шарль Мишель, который, вместо того, чтобы уступить место фон дер Ляйен, уселся в кресло.

Позднее он принес извинения, и они были приняты.