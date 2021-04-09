Новый тест на коронавирус: "лучше, чем палочка в носу"

Глубоки вдох, выдох... и этот гигантский аппарат в течение секунд покажет, есть ли в вашем организме коронавирус. Во французском Лионе вот уже несколько месяцев медики проводят эксперимент с использованием устройства, которое определяет наличие инфекции. Это очень похоже на дыхательный тест на алкоголь.

По сравнению с ПЦР - анализом (он берется из носа), у этого способа есть преимущества: он не является инвазивным, и определяет наличие коронавируса очень быстро.

Аппарат анализирует компоненты выдыхаемого воздуха и может обнаруживать вирусные белки, вырабатываемые клетками при респираторных инфекциях. Участники испытаний довольны.

"Все работает совсем по другому. Это лучше, чем палочка в носу", - говорит 14-летняя Мари-Анж.

"О, да, это намного лучше. Честно говоря, от ПЦР-теста ощущения не самые приятные", - соглашается Дженнифер.

Проектом covid-air, который финансируется Европейским Союзом, руководит вирусолог Александр Гаймар: "Это устройство (а сам аппарат изготовлен в Швейцарии) можно применять для выявления коронавируса, везде, где собирается много людей. Например, при входе в концертный зал, перед выступлениями артистов, при посадке в самолет. Фактически использовать такие аппараты необходимо в тех местах, где требуется чрезвычайно быстрая диагностика, что бы защитить людей от возможной инфекции в закрытых помещениях, где скопление посетителей способствует распространению коронавируса".

На данный момент эксперимент продолжается. Ученые надеются, что вскоре новый дыхательный тест на коронавирус станет общественным достоянием.