Рома: 12 миллионов жителей Европы оказались вне программ вакцинации

В ходе кампании массовой вакцинации против коронавируса национальные и международные органы здравоохранения руководствуются принципом, согласно которому первоочередное внимание предлагается уделять группам населения с хроническими заболеваниями, сопутствующими патологиями и инвалидностью. При этом в Европе насчитывается около 12 миллионов человек (6 миллионов из них - граждане ЕС), рискующих получить драгоценный препарат лишь в последнюю очередь, несмотря на то, что они, по сравнению с остальным населением, чаще всего страдают заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, диабетом, астмой, бронхитом, пневмонией, а также имеют тяжелую форму инвалидности и избыточный вес, что повышает риск развития многих патологий. Речь идет о цыганских общинах, крупнейшем этническом меньшинстве в ЕС, чей Международный день отмечается 8 апреля.

В докладе Европейской комиссии за 2014 год говорится, что в Румынии половина цыганского населения в возрасте старше 45 лет страдает от инвалидности или хронических заболеваний. В недавно опубликованной статье агентства Reuters активисты заявляют, что в Венгрии пандемия произвела эффект разорвавшейся бомбы, и коронавирус сегодня буквально "косит" рома. По данным одного из исследований, в Сербии уровень смертности среди инфицированных COVID-19 в некоторых общинах достигает 26%.

В то же время достоверных статистических данных о количестве заражений, госпитализаций и летальных исходов среди представителей народности рома как на уровне отдельных стран ЕС, так и на уровне Евросоюза в целом нет.

При том, что европейская стратегия вакцинации выявляет наиболее "уязвимые социально-экономические группы" для приоритетного получения "антиковидных" препаратов, на данный момент лишь Словакия - единственная из 27 стран ЕС - признала рома в качестве такой группы риска. Здесь проживает одна из крупнейших цыганских общин Европы - 500 тысяч человек. Это около 10% населения.

При этом по мнению правозащитников, кампании по вакцинации забыли о рома так же, как и о миллионах других лиц - бездомных, лишившихся документов, лиц без гражданства или с неурегулированным правовым статусом. Таких "невидимых системой" людей только в Италии около 500 тысяч, отмечает издание Il Sole 24 Ore. А ведь риск тяжелого течения заболевания и смертельного исхода среди них выше, чем среди остального населения.

"Боюсь, что о цыганах задумаются в последнюю очередь, уже после развития коллективного иммунитета", - заявил Euronews Карло Стасолла, глава "Ассоциации 21 июля", которая помогает людям, оказавшимся в условиях сегрегации.

рома как группа риска AP Photo/ Laurent Emmanuel

Ограничения на доступ к вакцинам

В Италии община рома насчитывает около 20 тысяч человек. Президент национального Фонда цыган Назарено Гуарньери говорит: "60-70% из них - граждане Италии, и у них нет никаких проблем с доступом к услугам, предоставляемым службами здравоохранения. Однако еще 20-30% живут в незаконных лагерях, у них не все в порядке с документами".

Добиться точных цифры о том, сколько представителей этого народа уже вакцинированы, в первую очередь, в подобных лагерях, не представляется возможным. Стасолла отмечает, что до сих пор он не встретил ни одного цыгана, которому бы сделали прививку: "В нашей организации, которая постоянно контактирует с их общинами, также нет вакцинированных".

Треть итальянских цыган родом из бывшей Югославии, и у многих из них до сих пор на руках документы времен Тито, отмечает он. А следовательно, как говорит адвокат Марко Пагги из ассоциации Asgi, исследующей правовые аспекты регулирования иммиграции, ни медицинской карты, ни ИНН у них нет, а потому и получить доступ к системам подачи заявки на получение вакцины они не могут.

Зелико Йованович, директор Бюро открытого общества "Цыганские инициативы", заявил Euronews: "В Германии цыган гораздо больше, чем это утверждается в официальных источниках (150 000). Но они опасаются, как бы их действительно не пересчитали. Они знают, что в Европе действует право на свободу передвижения и потому не заявляют о себе местным властям".

"Многие из них маргинализированы, нигде не числятся, у них нет документов. Это объясняется многими причинами, в том числе эндемическим расизмом, сегрегацией в школах, негативным представлением о них, которое создается в СМИ, физическим насилием, которому они подвергаются на протяжении веков", - продолжает эксперт.

В Греции у более чем 50 тысяч человек нет номера социального страхования (AMKA), и они не могут получить доступ к государственной системе здравоохранения, а следовательно - сделать прививку. Многие из них цыгане. Костас Пайтерис, президент Союза посредников греческих рома, призывает к разработке специального плана, который бы позволил включить всех проживающих в стране рома в кампанию по вакцинации (всего их, по оценкам ЕС, более 230 тысяч).

По словам Стасоллы, еще одним препятствием, мешающим цыганским общинам сделать прививку, стали современные технологии: "В лагерях у людей не всегда есть устройства, позволяющие подключаться к интернету. Уровень грамотности низкий, доступ в режиме онлайн затруднен для тех, кто не имеет технических средств или попросту неграмотен".

Другая проблема - возраст. 55% итальянских рома - несовершеннолетние. И хотя ожидаемая продолжительность жизни цыган на 10 лет ниже, чем в среднем у остального населения, попасть более молодым людям в приоритетные для вакцинации группы пока не удается. При этом определить, скольким из них прививка необходима прямо сейчас из-за плохого состояния здоровья, невозможно, говорит Стасолла.

Нерегулярные стоянки цыган часто находятся в отдаленных местах. За последний год они не раз оказывались в реальной изоляции, когда тот или иной регион вводил запрет на передвижение или становился "красной зоной". Порой добраться до них не получалось даже у НПО. Йованович отмечает: "Люди зачастую живут в нелегальных, перенаселенных лагерях, где самоизолироваться невозможно. А из-за пространственной сегрегации живущие за пределами маршрутов общественного транспорта рома испытывают значительные трудности в получении масок, дезинфицирующих средств, порой не могут добраться до местных медицинских центров".

В 2020 году в докладе Словацкой академии наук исследователи подчеркивали, что большое число представителей этого меньшинства живет недалеко от токсичных свалок и в подверженных наводнениям районов, не имея при этом доступа к чистой воде, канализации и сбору отходов. Все эти условия, как говорится в докладе, способствовали распространению инфекции COVID-19 в пострадавших общинах.

По данным Еврокомиссии, 30% цыганских домов в Европе не имеют доступа к питьевой воде.

В болгарском поселении Сливен нет асфальтированных дорог. Во время первого "локдауна" туда не смогла добраться ни одна машина скорой помощи, жители лишились электричества и воды.

В Венгрии, пишет Reuters, правительство закрыло 10% небольших местных клиник - особенно в районах с высокой концентрацией рома, а ведь именно врачи общей практики - основные "поставщики" вакцин в стране. В то же время опрос, проведенный в январе Печским университетом, показал, что только 9% опрошенных цыган хотели бы получить вакцинацию против COVID-19. Биолог Цузсанна Кисс, которая проводила данное исследование, указывает на то, что нацменьшинство уже давно не доверяет правительству и врачам из-за дискриминации, которой его представители подвергаются на протяжении десятилетий.

В Сербии 43% из 1383 респондентов-рома, принявших участие в схожем опросе в январе 2021 года, ответили, что пытались самостоятельно найти информацию о вакцинах в интернете; 52% сказали, что не хотят делать прививку, а 41% из тех, кто все же выразил желание участвовать в кампании по вакцинации, желали бы получить дозу российского "Спутника V".

"До COVID-19 уровень приверженности кампаниям по вакцинации был уже низким, - указывает Йованович. - Онлайн-движение тех, кто выступает против прививок против оспы, очень мощное, а если к этому прибавить и общее недоверие цыган к государственным институтам, получается очень пессимистическая картина".

В 38% цыганских поселений в Сербии ни одно здание не имеет подключения к системе водоснабжения, а более 70% домов - и к канализации.

В 38% цыганских поселений в Сербии ни одно здание не подключено к системе водоснабжения. AP Photo

Какие меры принимаются на европейском уровне

Ровно 50 лет назад, в 1971 году, у 12 миллионов цыган, признанных единой нетерриториальной нацией, появились свои символы - флаг и гимн. Но, по словам Йовановича, и сегодня "их жизнь на 7-20 лет короче, чем у среднестатистического европейца".

НПО, оказывающие помощь рома, направляют свои усилия на то, чтобы как можно больше людей приняли участие в следующей всеобщей переписи населения ЕС, запланированной на 2021 год. Тогда же государства-члены должны будут представить свои национальные стратегии по интеграции общин в рамках Европейского плана по борьбе с расизмом на 2020-2025 годы.

Йованович отмечает, что в Сербии его мать, а также многие его друзья и активисты уже сделали прививку. Схожая ситуация в Румынии и Северной Македонии. "Сербия не сможет добиться коллективного иммунитета без вакцинации цыган, - уверен Стевица Николич из НПО Opre Roma Srbija. - Рома должны стать приоритетной группой для получения информации о прививках и доступа к кампании".

В Испании, по заявлению Хосе Хередия, президента ассоциации "Камеламос", активисты пока "не выявили ни одного случая, когда цыган лишали бы доступа к вакцинам": "Пожилые цыгане должны проходить вакцинацию точно так же, как и нецыгане. Нет никаких бюрократических препятствий, о которых нам было бы известно. Испанские граждане из числа цыган получают доступ к услугам государственной системы здравоохранения точно так же, как и остальное население. Но нас беспокоят проблемы с медобслуживанием и вакцинацией в лагерях кочующих рома: информации о последствиях для них пандемии почти нет".

Словакия основное внимание уделяет инклюзивному подходу: в новом 11-этапном плане вакцинации рома уже не рассматриваются как отдельная группа риска (в первоначальном плане они шли в одной категории с бездомными и просителями убежища).

Некоторые страны, такие как Великобритания, проводят агрессивные кампании по вакцинации, с тем чтобы максимально охватить уязвимые общины. Двуязычные врачи общей практики, которым доверяют в местных цыганских общинах, записали видеоролики на нескольких языках, чтобы побудить как можно больше людей сделать прививку.

В Чешской Республике Ян Дужда, региональный координатор программы "Эффективная поддержка здравоохранения" (работающий в Национальном институте общественного здравоохранения), призывает к проведению информационной кампании по целенаправленной вакцинации рома. По всей Европе НПО призывают свои правительства сделать то же самое ради борьбы с дезинформацией и повышения коллективного иммунитета.

Посещение врачами населенных пунктов, информационные сессии, публикация материалов на цыганских языках, подготовка врачей из числа нацменьшинств - все это стратегии, способствующие повышению осведомленности населения, чья конечная цель - более информированное принятие решения о вакцинации.

В Италии ничего из этого не происходит, сетует Стасоллу: "Информационные кампании? Насколько я знаю, их никто не проводит. До сих пор с нами никто не связывался, не было никаких изменений в действиях правительства".

В феврале дюжина итальянских ассоциаций, в том числе Asgi, Caritas и "Врачи без границ", обратились к властям с просьбой об активном участии в данном вопросе, но пока ответа так и не получили.

Адвокат Пагги отмечает: "С правовой точки зрения, все нелегальные иммигранты имеют право на профилактику, лечение и вакцинацию. Это неоспоримый факт, признанный законом". Эксперт рассказывает и о надуманности бюрократических преград: по его словам, не так давно находящийся в Италии цыган-нелегал без документов легко получил ИНН только потому, что тот был автоматически сгенерирован программой после того, как полиция выписала ему штраф за попрошайничество: "Все дело в страхе из-за того, что даже нелегальные иммигранты могут получить доступ к вакцине. Это политический вопрос. Мы же на своем уровне говорим не о защите нелегалов, а о защите общин".