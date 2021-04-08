Мадридские предвыборные баталии

В день начала избирательной кампании, касающейся местного голосования в столичном регионе Испании, произошли столкновения между полицией, правыми радикалами и теми, кто придерживается левых взглядов.

Свой митинг ультраправая партия VOX, в котором участвовал ее лидер Сантьяго Абаскаль, решилa провести в районе Пуэнте-де-Вальекас, который всегда поддерживал левых политиков, и на последних парламентских выборах ультраправые получили около 5%.

Местные жители сочли появление сторонников VOX провокацией и вышли уже на свою акцию протеста.

В VOX заявили, что их оппоненты использовали булыжники, и что один из участников манифестации получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь.

Диспетчерская "неотложки" столицы иберийского королевства сообщила, что в больницы обратились 13 человек, а правоохранители заявили о двух задержанных.

Выборы в Мадриде назначены на 4-е мая.