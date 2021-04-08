Король Абдалла: "Смута подавлена"

Король Абдалла несколько часов назад заявил, что смута в стране подавлена. В попытках дестабилизации были обвинены неназванные "иностранные силы", которые, как указывается в сообщении Reuter's, могли "повлиять" на сводного брата короля принца Хамзу.

Хамза - младший сын короля Хусейна от четвертого брака с американкой Лизой Наджиб Халаби, ныне вдовствующей королевой Нур аль Хусейн.

Король Хусейн, правившей Иорданией до 1999-го года, перед смертью высказал пожелание, чтобы его старший сын Абдалла сделал принца Хамзу своим преемником.

Однако титула наследного принца Хамза был лишен в начале 2000-ых.

"Принц Хамза находится со своей семьей во дворце, я о нем забочусь, сегодня Иордания вновь стабильна и безопасна", - говорится в заявлении иорданского двора.

Известно, что при подавлении попытки смуты были задержаны - по разным данным - от 14 до 18 человек.

Принца Хамзу поместили под домашний арест, позднее было обнародовано письмо за его подписью, в котором он подтвердил верность нынешнему королю.

Почти одновременно королева Нур выпустила твит, в котором написала о "злой клевете" , которой подвергся ее сын.

Как сообщается, столь жесткая реакция короля Абдаллы связана с тем, что от принца Хамзы в его адрес прозвучали обвинения в коррупции и упреки в неспособности управлять Иорданией.