Политики Северной Ирландии осудили беспорядки

Политические лидеры Северной Ирландии осудили беспорядки, которые вновь вспыхнули здесь в среду. Их участники, в частности, угнали двухэтажный автобус, а затем подожгли его. Волнения были вызваны отказом местной прокуратуры возбудить дело в отношении членов партии Sinn Fein, которые нарушили коронавирусные ограничения, придя на похороны активиста, боровшегося за отделение региона от Соединённого Королевства.

– Сцены, которые мы наблюдали прошлым вечером и ранее в различных частях Северной Ирландии, абсолютно неприемлемы, – заявила Арлен Фостер, первый министр Северной Ирландии. – В нашем обществе не может быть места ни насилию, ни угрозе насилия, и это должно прекратиться. Как в прошлом, так и сейчас, подобные действия были неправильными и не могут быть оправданы.

– Мы, как политические лидеры, должны объединиться и призвать все заинтересованные стороны воздерживаться от дальнейших угроз и насилия, и признать, что лишь проводя демократическую политику можно решить наши проблемы, – отметила Мишель О'Нейл, заместитель первого министра Северной Ирландии. – Нужно обратиться к молодёжи и к тем, кто призывает её к насилию, и потребовать их прекратить и проявлять сдержанность.

Протестующие выражали также недовольство условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки по «брекситу». По мнению наблюдателей нынешняя ситуация может перерасти в серьёзный конфликт между юнионистами и сепаратистами.