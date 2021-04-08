Соратников Навального освободили

Московский суд освободил из-под домашнего ареста соратников находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе его брата Олега и юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Было также принято решение об освобождении активистки панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и депутатов муниципалитета Люси Штейн и Константина Янкаускаса по делу о предполагаемых нарушениях карантинных ограничений в ходе протестов в январе.

"В первую очередь надо обращать внимание не на эти сфабрикованные безумные дела, а самое главное - это то, что сейчас творится это беззаконие, этот беспредел, который происходит в отношении Алексея Навального, человека, которого пытались убить с помощью применения химического оружия, а теперь пытаются медленно убивать в тюрьме, не предоставляя ему качественную квалифицированную медицинскую помощь", - сказала после слушаний Любовь Соболь.

Суд тем не менее оставил в силе большинство превентивных ограничений, в том числе доступ к телефонным звонкам, электронной почте и приложению Телеграмм для обмена сообщениями. Союзникам Навального также запрещено покидать свои дома ночью или комментировать расследуемое дело.