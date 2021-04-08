Высылка дипломатов и персональные санкции - США готовят новый ответ РФ

Высылка дипломатов и персональные санкции - Вашингтон готовит новый ответ РФ

Белый дом рассматривает высылку сотрудников российских спецслужб, работающих "под дипприкрытием", как один из вариантов ответа на хакерские атаки через программное обеспечение SolarWinds, жертвами которой стали в том числе правительственные сети США,и вмешательство в президентские выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Администрации американского лидера Джо Байдена.

Накануне в Белом доме прошло заседание, на котором обсуждались новые шаги в отношении Москвы по итогам "разведывательного обзора предполагаемых злонамеренных действий со стороны России". Проведение соответствующего расследования стало одним из первых распоряжений Байдена на высоком посту.

По данным источников американского издания, Вашингтон также может ввести персональные санкции в отношении близких к российскому президенту Владимиру Путину лиц, которые предположительно замешаны в хакерских атаках. Также планируется проведение двусторонних консультаций.

При этом ранее Кремль не раз заявлял о своей непричастности к кибератакам, а также отрицал всякое вмешательство в выборы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал реакцию Вашингтона как "проявление слепой русофобии". Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Сроки его возвращения до сих пор неизвестны.

В марте США уже ввели очередные санкции в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального. 2 марта под ограничения попали высокопоставленные должностные лица РФ, научные организации и компании. 18 марта американское Министерство торговли расширило экспортные ограничения в отношении Москвы.

Несмотря на растущее напряжение в двусторонних отношениях, предполагается, что Байден и Путин могут встретиться на климатическом саммите, который организуют США 22–23 апреля.