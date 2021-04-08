Еврокомиссия: контракт с AstraZeneca остаётся в силе

Еврокомиссия ожидает от "АстраЗенеки" выполнения всех контрактных обязательств по поставке вакцины от коронавируса. Такое заявление прозвучало на фоне введения рядом стран возрастных ограничений на применение препарата британо-шведской фармкомпании.

Основанием для этого стало то, что Европейское агентство по лекарственным средствам признало тромбоз его редким побочным эффектом.

Стефан Де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии:

"Еврокомиссар по вопросам здравоохранения просит государства-члены поручить экспертам разработать вместе с европейским регулятором согласованный подход, единый для всех стран сообщества, на основе дальнейших инструкций и анализе данных по разным возрастным категориям. Что касается контракта с "АстраЗенекой", то он продолжает действовать. Мы ожидаем от компании, как неоднократно подчёркивали, своевременных поставок должного количества доз в установленные сроки".

В Испании и Италии прекращают применение "АстраЗенеки" для вакцинации людей до 60 лет. В Бельгии - до 55. Жителям Великобритании моложе 30 рекомендовано прививаться другим препаратом. Ввести возрастные ограничения планируют также в Португалии.

Несмотря на то, что никаких запретов на общеевропейском уровне Брюссель не вводил. Напротив, фармрегулятор ЕС призывает продолжать использование "АстраЗенеки", заверяя в том, что преимущества этой вакцины перевещивают риски.