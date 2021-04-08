Пекин - столица миллиардеров

Больше всего миллиардеров живет в Пекине - столица Поднебесной впервые обогнала по этому показателю Нью-Йорк, занимавший первое место в рейтинге на протяжении последних 7 лет. Об этом свидетельствует список самых богатых людей мира, опубликованный Forbes.

Самым состоятельным пекинцем по прежнему остаётся Чжин Имин, основатель приложения для обмена видео TikTok. Его капитал практически удвоился и вырос до 35,6 млрд долларов.

В прошлом году в Пекине стало на 33 миллиардера больше. и их общее число достигло 100. В Нью-Йорке - 99. Но вот совокупный капитал миллиардеров Большого Яблока всё ещё превышает богатства их пекинских коллег на 80 млрд. В обогащении пекинцев сыграли роль быстрое сдерживание распространения коронавируса в КНР, рост числа китайских технологических компаний и фондовых рынков.

В список десяти городов мира с наибольшим числом миллиардеров попала и Москва. Она на четвёртом месте.