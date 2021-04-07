Первый шаг к восстановлению СВПД

Пути возобновления иранской сделки обсуждались на заседании совместной комиссии, состоявшемся в Вене во вторник. Участники встречи заявляют, что переговоры прошли в конструктивном духе.

Главная задача состоит в том, чтобы вернуть к участию в сделке Соединённые Штаты, вышедшие из неё три года назад. Хотя прямых контактов между делегациями США и Ирана не было, представителям России, Китая, Германии, Франции и Великобритании удалось наметить план действий. Сформированы две рабочие группы, одна из которых займётся вопросом снятия американских санкций, а другая – возвращением Ирана к условиям сделки.

– Мы действительно рассматриваем это как конструктивный шаг и, безусловно приветствуем его, – отметил Нед Прайс, представитель госдепартамента США. – Надеемся, что к тому времени, когда мы покинем Вену и вернёмся в Соединённые Штаты, у нашей переговорной группы сформируется лучшее понимание дальнейшего плана наших действий.

– Совершенно ясно, что должны сделать американцы в плане санкций, и что должен сделать Иран для возобновления полного соблюдения ядерной сделки, – заявил Аббас Аракчи, замглавы МИД Ирана. – То есть всё это можно было бы осуществить в один этап. Но свою часть действий мы выполним лишь после того, как убедимся, что американцы выполнили свою.

Основная цель сделки – не допустить появления ядерной бомбы у Ирана, при этом власти страны заявляют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В настоящее время у Ирана достаточно обогащённого урана, чтобы сделать бомбу, хотя и значительно меньше, чем было в 2015 году – до заключения сделки.