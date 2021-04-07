Выборы в Гренландии: победа оппозиции

Победу на парламентских выборах в Гренландии одержала оппозиционная партия «Народное сообщество», которая получила, согласно последним данным, почти 37% голосов. Партия выступает за прекращение разработки полезных ископаемых вблизи деревни Нарсак. Этот вопрос был одним из наиболее острых в ходе избирательной кампании.

Речь идёт о рудном месторождении Куаннерсуит, по-датски – Кванефельд, где разведаны крупные залежи урана редкоземельных металлов, весьма востребованных в электронной промышленности. Многие местные жители опасаются, что дальнейшая добыча ископаемых нанесёт серьёзный вред окружающей среде. Они поддержали на выборах партию «Народное сообщество», которая призывает прекратить работы в Куаннерсуите и выступает за независимость Гренландии.

Их соперники из партии «Вперёд» утверждали, что горнодобывающая промышленность будет способствовать серьёзному экономическому развитию Гренландии, в «Народном сообществе» убеждены, что следует направить усилия на развитие местного продовольственного снабжения за счёт рыбной промышленности.