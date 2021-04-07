Вакцинация в ЕС: темпы ускоряются

Во Франции, которая в настоящий момент пытается совладать с третьим цунами заражений, власти ускоряют темпы прививочной кампании: накануне, посещая новый вакцинодром на Stade de France, премьер Кастекс заявил, что не менее 10 миллионов жителей Пятой республики получат инъекцию профилактического препарата к концу текущей недели. Только на фельдшерском пункте, развернутом на знаменитом на весь мир стадионе, намерены сделать прививку 10 тысячам человек в неделю.

Самюэль Польвэ, пенсионер: "Я час прождал в очереди, хотя пришел вовремя, даже за 10 минут до назначенного мне приема. Тут много таких, как и я, людей в возрасте".

Зайиб Малики, диспетчер вакцинодрома на Stade de France: "Нас спрашивают про средство от Pfizer, то и дело - Pfizer, Pfizer, Pfizer. И у нас заканчивается эта вакцина. К Moderna тут относятся с меньшим энтузиазмом".

Цифры Европейского центра по контролю за инфекционными заболеваниями указывают, что в ЕС наблюдаются серьезные задержки с выполнением плана по прививкам. Предполагалось, что к апрелю не менее 80% очень пожилых людей будут полностью вакцинированы, тогда как реальная цифра практически в два с половиной раза меньше.

Педро Санчес, премьер-министр Испании: "По-прежнему требуется соблюдение всех мер предосторожности, по-прежнему нужно внимательно следовать указаниям, мы не можем расслабляться, и я опять прошу, чтобы вы совершили бы усилие".

В Германии возможность сделать прививку получили врачи общей практики, в Берлине полагают, что это поможет ускорить темпы вакцинации. В стране с более, чем 80-ти миллионным населением с начала пандемии выявлено почти три миллиона вирусоносителей.

Оливер Функен, врач-терапевт: "Люди нашего цеха - основа системы здравоохранения страны, если бы нам с самого начала разрешили делать прививки, мы бы продвинулись, конечно, далеко вперед".

В Венгрии, заказавшей 5 миллионов доз китайской Sinopharm и 2 миллиона доз российского "Спутника", в настоящий момент применяются семь профилактических препаратов, с другой стороны, это государство - на третьем месте в мире по уровню смертности на душу населения.

Власти же говорят, что готовы начать оcлабление действующих ограничений.