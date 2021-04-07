Холода угрожают виноградникам и будущему урожаю фруктов

Апрельские заморозки, пришедшие во Францию на этой неделе, застали врасплох виноделов и фермеров, выращивающих овощи и фрукты: теплая погода на протяжении нескольких недель побудила растения к тому, чтобы начать цветения. Холодные температуры губительны для распустившихся почек и бутонов.

Жан де Сан Венан, винодел: "Будем стараться минимизировать ущерб, согревая наши виноградники, мы поджигаем сено или солому, дым создает естественный защитный экран до восхода солнца. Так почки и соцветия меньше пострадают от ночного холода, и они постепенно будут размораживаться. Чем дольше, тем лучше".

Схожая с Туренью ситуация и в Эльзасе. Недалеко от Страсбурга чета фермеров, выращивающих фрукты, тоже пытается защитить персиковые и абрикосовые деревья от заморозков.

Даниэль Деттинг, фермер: "Но всё нам спасти не удастся. Есть деревца, которые более чувствительны к холоду. Вот, к примеру, то что дает плоды персика. Их нужно защищать от холодов в срочном порядке. Мы просто проскочили этой ночью, нам улыбнулась удача, но мы готовились".

Четыре года назад была схожая картина, и холода привели в итоге к тому, что, например, французские виноделы потеряли около 16 % урожая.

Наибольший ущерб был нанесен винодельческим хозяйствам в Бордо.