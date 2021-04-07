Бразилия: печальный рекорд

В Бразилии более 4200 человек погибли от коронавируса за сутки, что стало здесь новым печальным рекордом. При этом с начала пандемии заболевание унесло, по официальным данным, больше 337 тысяч жизней. По этому показателю Бразилия находится на втором месте в мире, уступая лишь США. Система здравоохранения не справляется с ударом новой волны, и врачи всё чаще оказываются перед выбором – кому из больных оказывать помощь. Многие местные жители возлагают ответственность за ситуацию на власти:

– Нам нужно было ввести более строгие ограничения, как в некоторых других странах! Конечно, людям было бы непросто, но думаю, что у нас было бы гораздо меньше погибших, я в этом совершенно уверен. Нужны были более жёсткие меры, чтобы люди оставались дома.

– Ещё очень многим людям требуется вакцинация, поэтому нужно действовать быстрее. Если бы на первом этапе пандемии действовали быстрее, то не было бы такого уровня смертности.

Врачи связывают быстрый рост числа заболевших, отмеченный в последнюю неделю, с появлением нового штамма вируса – более заразного и представляющего угрозу даже тем, кто ранее переболел ковидом.

Вакцинация идёт в стране недостаточно быстрыми темпами. К настоящему времени лишь 9,5 миллионов человек сделали первую прививку – это менее 5% населения.