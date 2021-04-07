Доклад Amnesty International: пандемия усугубила неравенство

Пандемия коронавируса обнажила и усугубила существующее в мире системное неравенство и угнетение, ставшие результатом несовершенства международной политической системы.

Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации "Международная амнистия". Cоставители доклада отмечают, что пандемия особенно негативно сказалась на этнических меньшинствах, беженцах, пожилых людях и женщинах.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар говорит: "Если поставить вопрос о возможности увеличения объемов производства вакцин, то будет больше шансов, что бедные страны получат к ним доступ. Но что делают США и Европейский Союз? Они сказали — мы не готовы выдавать патент на вакцину, мы не готовы поделиться знанием".

Авторы доклада считают, лидеры некоторых государств эксплуатировали кризисную ситуацию. Среди таких стран названы, в частности, ряд государств бывшего СССР, Венгрия, Польша, Румыния, Франция

"Власти ряда стан использовали пандемию как оружие для подавления прав человека. в самых вопиющих случаях правительства прибегли к массовым арестам за нарушения ограничительных мер", — говорит представитель Amnesty International Нетсанет Белай.

Правозащитники подчеркивают, что недофинансирование систем здравоохранения и многолетние меры бюджетной экономии обострили кризис.

Самый высокий уровень смертности среди работников здравоохранения наблюдался в Испании, Италии, Киргизии , России и Великобритании и порой это было следствием нехватки надлежащих средств индивидуальной защиты.

Составители доклада раскритиковала лидеров богатых стран, в том числе США, "которые, действуя в обход международного сотрудничества, скупили большую часть вакцин в мире, почти ничего не оставив остальным странам".