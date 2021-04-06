Скандал в зале суда: адвокат Соболь объяснил, почему клиентка отказалась от его услуг

В Москве первое заседание суда по делу Любови Соболь, активистки Фонда борьбы с коррупцией, обернулось скандалом. Соратницу Алексея Навального удалили из зала суда до конца прений из-за отказа не вести видеосъемку. Позднее Соболь сообщила, что прекращает пользоваться услугами адвоката Владимира Воронина в ходе рассмотрения дела о незаконном проникновении в квартиру. Защитник объяснил почему.

Владимир Воронин, адвокат: "Она не хочет участвовать в этом цирке даже через своего представителя. Она не хочет, чтобы человек, которому она доверяет, находился и представлял ее интересы там, где она не может снимать, и она не может предать гласности процесс".

Дело на юриста ФБК Любовь Соболь завели после того, как в декабре прошлого года она пыталась встретиться с Константином Кудрявцевым, предположительно, сотрудником ФСБ, о котором Навальный рассказал в расследовании о своем отравлении. Соболь грозит два года лишения свободы по статье "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". Заседание суда перенесено на 12 апреля.