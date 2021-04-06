Разработка ископаемых морского дна связана с экологическим риском

Глобализация и дефицит источников энергии подогревает интерес бизнеса и правительств к глубоководной разработке морского дна. Но ученые предупреждают, что такой метод добычи ресурсов чреват серьезным ущербом для окружающей среды.

На прошлой неделе BMW, Volvo и Google первыми из международных компаний поддержали инициативу ввести мораторий на использование полезных ископаемых, добытых со дна мирового океана, до тех пор, пока не будет обеспечена эффективная защиты морской среды. Компании обязались не приобретать металлы, полученные в результата добычи полезных ископаемых на дне мирового океана, исключить подобные ресурсы из своих цепочек поставок, а также не финансировать деятельность компаний, занимающихся такой геологоразведкой и добычей.

"Сегодня на рынке нет полезных ископаемых, добытых со дна моря или океанов, мы видим усилия по открытию доступа к глубоководным ресурсам для цепочек поставок, которые создаются для производства батарей электромобилей. Это подходящий момент, чтобы принять решение и у нас есть уникальная возможность сделать это сейчас, а не потом, решить, сопоставимы ли преимущества глубоководной добычи с долгосрочному влиянием на здоровье мирового океана и экосистем", — объясняет Дуглас Макколи, профессор кафедры океанологии Института морских наук в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

Глубоководная добыча полезных ископаемых продвигается как альтернатива наземной с целью получения таких необходимых для аккумуляторов ценных металлов.

В ближайшие годы выполнение обязательств по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и переход к "зеленой экономике" повысят спрос на альтернативные источники энергии.

Эксперты говорят, что для сбора данных и проведения исследований еще есть время — компании пока привлекают капитал на привлечение бизнеса.