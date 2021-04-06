Навального перевели в медсанчасть колонии "с ОРЗ"

Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть "с признаками ОРЗ", сообщила газета "Известия" со ссылкой на Владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Во время плановой диспансеризации у Навального нашли признаки респираторного заболевания. "У него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников, - сообщили во ФСИН. - В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание".

В понедельник в "Инстаграме" Алексея Навального появилась информация, что у оппозиционера сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде три человека госпитализированы с туберкулезом.

"В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеют, это сильно выше эпидемиологического порога", - написал Навальный, указав на отсутствие лекарств и антисанитарию в колонии.

"Голодовку я продолжаю, конечно. У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счёт. Я от него не откажусь, а тюремным врачам можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ", - добавил он.

Ранее сторонники Навального уже сообщали об ухудшающемся состоянии его здоровья и о бездействии медработников пенетенциарного учреждения. В региональном УФСИН ответили, что колония "исполняет действующее законодательство по отношению ко всем осужденным без исключения". "Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорилось в сообщении на сайте.

В управлении также сообщили, что Навальному объявили выговоры "за неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня". По словам адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, в отношении него могут быть применены определенные санкции, и он не сможет претендовать на УДО. Также его могут отправить в ШИЗО.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный из-за многочисленных нарушений. Как заявила ранее его защита, основателю ФБК предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет.