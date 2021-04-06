Спортсмены из КНДР не едут на Олимпийские игры

Сегодня стало известно, что спортсмены из КНДР не будут участвовать в Олимпиаде в Токио.

Решение было принято еще в марте Национальным Олимпийским комитетом страны.

Из официального отчета о заседании следует, что присутствующие обсудили "практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий".

Отношения с Японией у Пхеньяна напряженные, во вторник утром кабинет министров Страны восходящего Солнца утвердил продление еще на два года односторонних санкций в отношении Северной Кореи, как было указано, "из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы, а также похищенных японских граждан".

Три года назад Пхеньян отправил на Олимпийские игры, которые проходили в Южной Корее, не только спортсменов, но команду поддержки в количестве 230 человек, состоявшую исключительно из женщин.