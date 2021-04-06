"Альянс врачей" не пустили к Навальному
Задержаниями обернулась акция независимого профсоюза «Альянс врачей» у стен исправительной колонии во Владимирской области, где заключён Алексей Навальный. Участники мероприятия требовали встречи с руководством учреждения. По их словам, политик нуждается в медицинской помощи, но квалифицированных врачей к нему не допускают. В профсоюзе говорят, что всерьёз опасаются за жизнь и здоровье Алексея Навального.
С призывом допустить к Навальному врачей к президенту России обращалась глава международной организации Amnesty International Аньес Калламар.
Сам Навальный объявил голодовку с требованием квалифицированной помощи. Его жена Юлия Навальная пишет, что заключённого отказываются госпитализировать, пока семья не найдёт и не передаст в колонию его паспорт. В инстаграме политика говорится ещё и о вспышке туберкулёза в его отряде.
В Кремле настаивают, что если Навальный действительно болен, то ему обеспечат лечение, но, цитата, «об особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может». В понедельник ФСИН сообщила, что основателя ФБК перевели в медсанчасть с признаками респираторного заболевания.