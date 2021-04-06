Израиль: президент поручил Нетаньяху сформировать правительство

Сформировать правительство в Израиле доверено премьер-министру и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху. Об этом объявил президент страны Реувен Ривлин. На выполнение задачи у Нетаньяху есть 28 дней, и возможность продлить этот установленный законом срок на две недели. 52 депутата парламента попросили главу государства поручить создание кабинета Нетаньяху при необходимом минимуме в 61 мандат для формирования устойчивой коалиции.

Президент пояснил свой выбор: "Я принял решение на основе количества рекомендаций членов Кнессета. Они указывают на то, что у депутата Биньямина Нетаньяху несколько больше шансов нежели у других сформировать правительство. Соответственно, я поручил ему сделать это".

В понедельник в Иерусалиме возобновились судебные слушания по трем делам в отношении Нетаньяху. Его обвиняют в превышении полномочий, мошенничестве и коррупции. Сам политик настаивает на своей невиновности и расценивает обвинения как попытку государственного переворота.

"Президент выполнил свой долг, и у него не было выбора, но возложение мандата на Нетаньяху - это стыд и позор для Израиля, имеющего статус правового государства". Об этом заявил Яир Лапид - лидер оппозиции и глава партии "Еш Атид". За кандидатуру Лапида высказались 45 законодателей.

Если Нетаньяху не удастся сформировать устойчивый кабинет министров, президент передаст это право другому депутату. Если не преуспеет и второй кандидат, право выбрать претендента перейдет всему составу Кнессета. В случае провала всех попыток, парламент будет распущен и Израиль снова окажется на пороге выборов.