Восстановление СВДП начинается в Вене

Сегодня "пятерка" международных посредников - Россия, Германия, Франция, Великобритания, Китай - и иранские официальные лица проведут в австрийской столице первое в этом году заседание в очном формате.

В повестке дня дискуссий - ситуация с СВДП.

Иран два года назад вслед за односторонним выходом США из договора приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по "ядерной сделке".

Саид Хатибзадех, официальный представитель МИД ИРИ: "Будут ли ощутимые результаты нынешних переговоров, зависит во многом от европейцев, и от группы 4+1, дипломаты должны напомнить США об их обязательствах по СВДП".

Представители ЕС, в свою очередь, подтвердили готовность способствовать перспективе возвращения США в СВПД.

Действия европейских переговорщиков предполагают организацию консультаций участников комиссии со стороны "группы пяти" с американскими представителями в Вене.

Ситуация вокруг возобновления "ядерной сделки" далека от идиллической: обстановка обострилась два месяца назад поскольку в Иране вступил в действие закон, который существенно сократил доступ инспекций МАГАТЭ к ядерным объектам исламской республики.

В Вашингтоне некоторое время назад заявили, что американская делегация будет присутствовать на переговорах с участниками комиссии, которые пройдут в австрийской столице.

Представляет Государственный департамент высокопоставленный дипломат Роберт Малли.

С другой стороны, месяц назад Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, введенный США еще в 1995 году.