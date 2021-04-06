В EMA подтвердили связь между приёмом AstraZeneca и тромбозом

В Европейском агентстве лекарственных средств подтвердили связь между приёмом вакцины AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью итальянской газете Il Messaggero рассказал высокопоставленный сотрудник EMA Марко Кавалери — он курирует вопросы вакцинации. Кавалери сообщил, что эксперты ещё продолжают оценку угроз, связанных с приёмом шведско-британского препарата. Эта работа началась после сообщений о случаях смерти после прививки вакциной AstraZeneca, — у умерших обнаруживали признаки тромбоза.

По моему, уже сейчас мы можем сказать с уверенностью: тут есть связь с вакциной. Но что вызывает такую реакцию (образование тромбов), мы пока не знаем. По-видимому, главным, на чём надо сейчас сосредоточить внимание, — это церебральные тромбозы при недостаточных тромбоцитах. Марко Кавалери глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по стратегии вакцинации

По словам Кавалери, Европейское агентство лекарственных средств уже на этой неделе представит предварительные выводы о безопасности вакцины AstraZeneca. При этом регулятор по-прежнему не берётся давать рекомендации о возрастных ограничениях для приёма этого препарата, — в ряде государств его использование разрешено только для людей старшего возраста. В любом случае, — подчеркивает чиновник, — эксперты по-прежнему уверены, что польза от вакцинации перевешивает известные риски, в том числе угрозу тромбоза.

После публикации интервью Кавалери замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери рассказал, что Европейское агентство всё-таки обозначит категории граждан, которых рекомендуется вакцинировать препаратом AstraZeneca. Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами настаивает на том, что власти Соединённого Королевства должны продолжать прививать жителей страны вакциной AstraZeneca, несмотря на заявление представителя EMA.

На фоне сообщений об опасности приёма шведско-британского препарата и роста уровня недоверия к нему в ЕС Европейское агентство по лекарственным средствам согласовало переименование AstraZeneca в Vaxzevria.