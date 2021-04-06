Апрельский снегопад в Бельгии

Аномальные для апреля морозы принесли в Брюссель снегопады. Во вторник жители многих бельгийских городов стали свидетелями настоящей метели. В некоторых регионах, как предупредили метеорологи, могло выпасть до 25 см. снега.
Непогода связана с холодным фронтом, который отсрочил весну на большей части Франции и в Бельгии. Ожидается, что уже к концу недели температура повысится, но только к концу месяца можно будет рассчитывать на возвращение к климатической норме.
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