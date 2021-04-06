Air France: помощь, но с условиями

Сегодня Еврокомиссия одобрила планы Парижа поддержать Air France. Размер поддержки составит €4 млрд.

У национального французского авиаперевозчика - рекордные убытки в минувшем году из-за пандемии.

В опубликованном документе цитируются слова замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер о том, что поддержка предоставляется с определенными условиями.

Во-первых, доля государственного участия увеличивается в два раза - с почти 15% до почти 30%.

Во-вторых, Air France со своей стороны отдает слоты в парижском Орли конкурирующим авиаперевозчикам, чтобы те "расширили свою деятельность в этой воздушной гавани".

Франко-нидерландский альянс Air France - KLM в общей сложности перевез в 2020-м году 34 млн пассажиров, что на 67% меньше, чем годом ранее.