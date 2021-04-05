Канал раздора: Эрдогана разгневало письмо отставных адмиралов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что открытое письмо отставных адмиралов содержит в себе идею государственного переворота и его нельзя считать проявлением свободы слова.

В обращении, под которым подписались свыше 100 бывших высокопоставленных военных, говорится о важности конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Поводом для письма стала новость о том, что в субботу власти Турции одобрили план строительства канала "Стамбул". Этот канал призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря и является одним из самых амбициозных проектов Эрдогана. Турецкая оппозиция, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, экологи и общественные деятели выступают против данного проекта и призывают провести референдум.

По словам Эрдогана, Турция по-прежнему остается приверженной выполнению положений конвенции 1936 года.

"Конвенция Монтрё была важным свершением для Турции в тот период. И мы намерены продолжить выполнять положения конвенции Монтрё, по крайней мере до тех пор, пока не появится подходящей замены", — подчеркнул он и назвал ошибкой попытку связать конвенцию Монтрё и проект по строительству канала "Стамбул". "Проект строительства канала "Стамбул" призван усилить права Турции над суверенитетом пролива Босфор. И те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей республики и ее основателя Мустафы Кемаля Ататюрка", — добавил президент Турции.

Письмо адмиралов

Адмиралы выразили мнение, что данная конвенция — основной документ безопасности причерноморских стран, который делает Черное море "морем мира".

"Эта конвенция дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне", — уверены поставившие свою подпись. Они также считают, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента Турции Тайипа Эрдогана о разработке новой конституции.

Адмиралов обвиняют в попытке свержения власти

Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с письмом в защиту конвенции Монтрё. 10 бывших адмиралов задержаны в Стамбуле, Анкаре и Коджаэли по подозрению в сговоре против конституционного строя и доставлены в Анкару. Выдан ордер на арест еще четырех подписавшихся, но связи с их преклонным возрастом, они не были задержаны и обязаны в течении трех дней связаться с властями.

Местные СМИ сообщают, что Вооруженные силы Турции уже приняли меры, чтобы лишить пенсионных прав некоторых из подписавших это письмо, в частности, они не смогут претендовать на жилье и охрану.

Канал "Стамбул"

Проект строительства нового канала в 100 километрах к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год.

Завершить работы планировалось в 2023 году,когда будет отмечаться 100-летний юбилей со дня основания Турецкой Республики.

В декабре 2019 года Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.

Конвенция Монтрё

Дискуссия о пересмотре участия Турции в конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики не предпринимает никаких шагов по выходу из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным.

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в г. Монтрё (Швейцария). Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.