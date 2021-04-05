Московский суд начал рассмотрение дела Соболь о "проникновении в чужую квартиру"

Суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела Любови Соболь, соратницы Алексея Навального, активистки Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом), которую обвиняют в проникновении в чужую квартиру. Ей грозит два года лишения свободы по статье "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". В понедельник обвинение начнёт представлять в мировом суде доказательства и допрашивать потерпевших.

По данным СК, 21 декабря Соболь приехала домой к одному из предполагаемых отравителей Навального, сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. В квартире Кудрявцева ей не открыли, поэтому она отправилась в соседнюю квартиру, где проживает его теща, представившись сотрудником Роспотребнадзора.

После двух неудавшихся попыток Соболь, по информации обвинения, ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Любовь Соболь находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу", связанному с зимними акциями в поддержку политика Алексея Навального. Ранее следователь разрешил Соболь посещать церковь и забирать ребенка из школы.

Помимо Соболь, суд поместил под домашний арест некоторых других активистов ФБК, брата Алексея Навального Олега, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ иноагентом) Анастасию Васильеву.