Кофе на террасе в Сербии

В Сербии открылись бары и рестораны. Власти и позволили обслуживать клиентов на открытом пространстве с соблюдение мер социального дистанцирования. Премьер-министр республики Ана Брнабич выразила надежду, что до конца июня жизнь в стране вернется в норму.

В настоящий момент Сербия провела вакцинацию от коронавируса свыше 2,5 миллионов своих граждан, из которых более 1,8 млн уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на миллион жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Власти Сербии намерены добиться того, чтобы до конца апреля первую дозу вакцины получили 40% взрослых.

В понедельник в Сербию была доставлена новая партия китайской вакцины Sinopharm ("Синофарм") . Между тем движение антипрививочников в Сербии заявляет о себе все громче и темпы вакцинация замедляются.