Среди задержанных в Дубае - один россиянин и 11 украинок

Россиянки не входят в число задержанных в Дубае за непристойное поведение девушек, сообщили в понедельник в генеральном консульстве РФ. По словам дипломатов, среди задержанных есть гражданин России, который присутствовал при съемке.

Среди 40 задержанных за участие в видеоролике на балконе дубайского небоскрёба - 11 гражданок Украины. Консульство этой страны в Дубае взаимодействует с местными правоохранительными органами, чтобы обеспечить соблюдение прав задержанных и выяснить все обстоятельства этого дела, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее генеральное консульство России в Дубае направило официальный запрос в городскую полицию с просьбой предоставить точные данные о задержанных за участие в съёмках непристойного видео россиянках. Запрос был сделан после того, как арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina. Видеоролики, в том числе снятые жителями небоскрёбов напротив, появились в интернете 3 апреля.

Позже стало известно, что полиция Дубая возбудила уголовное дело в отношении девушек, которые фигурируют в ролике и на фотографиях, по статье 361 уголовного кодекса эмирата. За "публичное развратное поведение, не отражающее моральных ценностей ОАЭ", им грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч дирхамов (около 1 млн рублей), сообщили в понедельник дубайские правоохранительные органы на странице в "Твиттере".

Помимо статьи УК, участвовавшим в съёмках девушкам вменяется в вину статья 17 закона о киберпреступлениях. По ней за производство, передачу, публикацию и эксплуатацию порнографических материалов виновным также грозит тюремный срок и штраф от 250 до 500 тысяч дирхамов (то есть от 50 до 100 миллионов рублей).

Полиция Дубая не сразу уточнила национальность задержанных, поскольку у некоторых девушек не было документов. При этом в генконсульстве РФ не исключили, что участниц фотосессии могут помиловать из-за наступления священного для мусульман месяца Рамадан.