Путин подписал закон, позволяющий ему вновь выдвигаться в президенты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему вновь выдвигаться на пост главы государства. В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится об изменении избирательного законодательства в соответствии с поправками к Конституции, которые были приняты ранее.

Эти законы вводят жёсткое ограничение на число президентских сроков — не более двух для одного человека. При этом оговаривается, что для нынешнего главы государства отсчёт мандатов будет вестись с нуля. Теперь Владимир Путин получил возможность сохранить власть как минимум до 2036 г., — если, конечно, он будет ещё дважды переизбран.

Реформа избирательного законодательства вводит новые ограничения для претендентов на пост главы государства и на депутатские мандаты. Выдвигаться на выборах смогут лишь те, кто никогда не имел иностранного гражданства или вида на жительство и проживает в России постоянно не менее 25 лет.