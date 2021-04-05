Париж: уличная музыка звучит вопреки карантину

Париж почти невозможно представить себе без уличных музыкантов. Об этом они сами решили напомнить в разгар карантина, сопровождающегося запретом на собрания. С наступлением весны, когда погода заметно улучшилась, музыканты стали выходить на свои традиционные места, — вопреки требованиям мэрии и полиции.
«Людям это необходимо. Они хотят концертов, кино, спектаклей, — и могут увидеть представление хотя бы на улице», — объяснил один из уличных музыкантов Кевин. С ним согласен трубач Ипполит: «Есть люди, которые не слышали живую музыку целый год, для них это особенно важно, — и это важно для нас».
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