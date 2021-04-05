Косово: Вьоса Османи - вторая женщина на посту президента

Парламент частично признанного Косова в третьем круге голосования избрал президентом Вьосу Османи. За кандидатуру 38-летнего политика проголосовал 71 депутат в 120-местном законодательном органе. Османи стала второй женщиной на посту президента Косова. С апреля 2011 года по апрель 2016-го этот пост занимала Атифете Яхьяга.

Вьоса Османи, президент Косова: "Сегодня Косово снова избрало президентом женщину. Девушки, которые смотрят нас сейчас, в этот момент, я надеюсь, вы запомните то, о чем я говорю. У каждой девушки есть мечта о том, где бы она хотела быть, какое место занимать. Они мечтают об этом по ночам, и ради этого много и усердно трудятся ".

Вьоса Османи пообещала быть президентом для всех и укрепить правовое государство. Османи занимала должность исполняющего обязанности главы государства с 2020 года, когда лидер Косова Хашим Тачи был вызван на суд в Гаагу по обвинениям в военных преступлениях во время вооруженного конфликта в конце 90-х годов. В ноябре прошлого года Тачи подал в отставку.