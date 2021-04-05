"Иран не на продажу!": в стране растёт кампания протеста против договора с КНР

Мёртвая рыба усеяла побережье Оманского залива в окрестностях южного иранского города Джаск. Авторы выложенных в соцсети видео связывают массовый мор с использованием агрессивной техники отлова (в том числе донных тралов и мощных эхолотов) китайскими рыбаками.

По мнению иранских активистов, допущенные в Оманский залив суда КНР угрожают местным биоресурсам и в перспективе оставляют местных рыболовов "без средств к существованию". По собранным экоактивистами на побережье Оманского залива свидетельствам, китайские тралы буквально "обдирают" морское дно и вылавливают тонны рыбы.

Многие иранцы опасаются, что после подписания в конце марта Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Тегераном и Пекином сроком действия на 25 лет, иранские власти закроют глаза на многое, в том числе и на методы раболовства китайских судов. Всё это - ради геополитического альянса богатого нефтью и занимающего лидирующие позиции на Ближнем Востоке Ирана и второй экономики мира - Китая. Их объединение ценой пересмотра каждым государством многолетней внешнеполитической стратегии, отмечают эксперты, позволит свести на нет часть международных санкций против Тегерана и создать рычаги ответного давления на США.

Подписанное 27 марта в Тегеране главами МИДов двух стран Джавадом Зарифом и Ван И соглашение предусматривает развитие китайско-иранских отношений по двадцати различным направлениям: политическом, торгово-экономическом, военно-техническом, а также по вопросам безопасности, региональным и международным проблемам. Пекин обязался в течение 25 лет инвестировать 400 млрд долларов.

За неделю с момента подписания полностью пока не опубликованного договора в стране начала разрастаться кампания протеста "Иран не продаётся!" Люди в самых разных городах позируют с такими транспарантами. Лозунг поддержало также оппозиционное движение в изгнании Организация моджахедов иранского народа, которая ведёт борьбу за свержение Исламской республики.

Договор с Китаем должен ещё одобрить иранский парламент, но в Тегеране уже рассуждают о том, чтобы заключить аналогичный пакт с Москвой.