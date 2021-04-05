Театр навынос

Пицца навынос, бургеры и суши с доставкой на дом, а теперь заказать можно и спектакли

Название компании, которая таким образом решила помочь закрытым в пандемию театрам выжить, происходит от чешского слова "очки" ("брей"), а в этом случае - очки виртуальные.

Цена спектакля, заказанного на дом, равна стоимости места в партере реального театра.

При этом зритель получает возможность при желании самому выйти на сцену и наблюдать за действием, находясь среди актеров

"Брейландо" - плод совместной инициативы Староместской ратуши и творческого коллектива Brainz Studios.

Брейландо сегодня - это 10 театральных трупп, которые решили устроить спектакль перед кинокамерой, представив, что вместо объектива - зрители.

Томаш Дяниска, режиссер-постановщик из Pod Palmovkou Theatre: "Потрясающий новый опыт художественного взаимодействия, я надеюсь, что театралам наша работа придется по душе".

Степан Кленик, основатель Brainz Studios: "Брейландо" - синтетический жанр, включающий кино, театр и грезы".

Иржи Скацель, журналист Euronews, передает из Праги: "Все театры в Чехии пока закрыты. Но такой, навынос, пользуется успехом, на представлениях аншлаг".