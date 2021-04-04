Послание "Граду и миру"

Католики и протестанты западных стран отмечают Пасху. В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии коронавируса власти многих государства ужесточили ограничения на период празднования. В храмах были отменены или перенесены некоторые массовые мероприятия, в том числе крестные ходы. Для верующих организованы онлайн-трансляции

Папа римский Франциск выступил с традиционным посланием "Граду и миру" ("Урби эт орби"). Он призвал к прекращению военных действий в Сирии, Йемене и Ливии, освобождению военнопленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, выразил поддержку участникам мирных акций протеста в Мьянме. Он также подчеркнул необходимость справедливому распределению вакцин.

"Пандемия продолжается, она принесла с собой социальный и экономический кризис, от которого больше всего пострадали самые бедные. В то же время военные конфликты не прекращаются, происходит наращивание оружейных арсеналов, это скандал", — сказал понтифик.

Пасхальная служба в соборе Святого Петра в Ватикане прошла в сокращенном формате, на ней смогли присутствовать только 200 человек вместо почти 10 тысяч.