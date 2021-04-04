"Яичный" протест в Мьянме

В воскресенье сотни демонстрантов вышли на улицы пригорода Янгона, держа в руках пасхальные яйца. Мирные акции протеста в Мьянме не прекращаются несмотря на жестокое подавление со стороны военных. По данным правозащитников, число погибших в результате столкновений между участниками манифестации и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 557 человек. В том числе погибли не менее 43 несовершеннолетних. Почти 2700 человек остаются под стражей. 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 235 демонстрантов.

Движение с требованием демократии в стране не ослабевает, десятки тысяч сотрудников предприятий принимают участие в забастовке, в результате чего парализованы уже несколько сфер экономики.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения, сместили правительство и сформировали новый кабинет министров. Представители армии утверждают, что прошедшие в ноябре выборы были сфальсифицированы.