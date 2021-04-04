Брат короля Иордании - под домашним арестом

Сводный брат короля Иордании Абдаллы II заявил в субботу, что был помещён под домашний арест и обвинил «правящую систему» ​страны в некомпетентности и коррупции, обнажив невидимый ранее раскол в правящей монархии близкого западного союзника.

Видеозапись заявления принца Хамзы бен Хусейна появилась после того, как официальное информационное агентство страны сообщило об аресте двух бывших высокопоставленных чиновников; ещё несколько подозреваемых были также задержаны из, как сообщалось , "соображений безопасности". При этом власти отрицали факт задержания или домашнего ареста Хамзы.

Видео просочилось на BBC. Хамза, бывший наследный принц, лишенный своего титула в 2004 году, сказал, что рано утром в субботу его посетил министр обороны страны и сказал, что ему не разрешают выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними.

Абдулла лишил своего сводного брата Хамзу титула наследного принца в 2004 году, заявив, что он решил ``"освободить его от ``ограничений положения'', чтобы позволить ему взять на себя другие обязанности.

До сих пор Абдулла и Хамза не проявляли открытого соперничества. Абдулла выбрал Хамзу наследующим после него принцем через несколько часов после того, как их отец умер от рака в феврале 1999 года. Это назначение было сделано из уважения к королю Хусейну, который, как известно, больше всего ценил Хамзу среди своих 11 детей от четырех браков. Но через пять лет Абдалла титула наследного принца Хамзу лишил.

Стабильность в Иордании и статус короля давно вызывают озабоченность, особенно во время администрации Трампа, которая оказыла беспрецедентную поддержку Израилю и стремилась изолировать палестинцев, в том числе путем сокращения финансирования находящихся в Иордании палестинских беженцев.

Кроме того, Экономика Иордании пострадала от пандемии коронавируса. В стране с населением около 10 млн человек находятся также более 600 тыс сирийских беженцев.