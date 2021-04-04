В ресторан по пропуску

Власти небольшого саксонского города Августусбурга разрешили посещение ресторанов и заселение в гостиницы при условии наличия у человека отрицательного результата недавнего теста на коронавирус.

«Это правильное решение, — согласен турист Йенс Бауэр. — Очень приятно, что у нас появилась возможность — разумеется, сначала пройдя тест — ходить в рестораны и некоторые магазины».

Такое послабление — редкость для Германии, живущей с декабря в условиях локдауна, который в апреле стал еще жестче. Но все желающие принять участие в этом «эксперименте» должны сначала зарегистрироваться и получить индивидуальный штрих-код.

«Странное чувство от этого, — делится своим впечатлением турист Олаф Мирвальд: — с одной стороны вроде бы возвращение к норме, а с другой — довольно специфическое, со штрих-кодом. А тестироваться придется каждый день, так как результат действителен не более суток».

Получение пропуска не освобождает его владельцев от обязанности носить маски и держаться друг от друга на расстоянии. В случае если число заражений в Саксонии будет продолжать расти, эксперимент будет свернут.