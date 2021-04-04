Нападение на Бернара Тапи

Неизвестные злоумышленники ограбили и избили французского бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи, а также его супругу. Инцидент произошел в юго-восточном пригороде Парижа Комб-ла-Вилль. Четверо преступников проникли в дом в ночь на воскресенье, связали 78-летнего Тапи и его жену, нанесли им несколько ударов и скрылись после ограбления. В настоящее время Тапи болен раком желудка. Его состояние ухудшается с каждым днем.

"Нападение было очень агрессивным, потому что злоумышленники не смогли найти ничего ценного и забрали с собой не так много. Конечно, Бернар Тапи — известный человек, все знают про связанный с ним скандал. Но он и его жена с достоинством восприняли эту ситуацию", — говорит мэр Комб-ла-Вилль Ги Жоффруа.

Бернар Тапи в 1990-х годах был осужден по делу о коррупции, а в 2019 году бывший владелец компании Adidas и другие обвиняемые были признаны невиновными.