Европа: COVID-19 в пасхальные выходные

Испания

Тысячи людей собрались в субботу на пляжах Барселоны, чтобы насладиться солнцем и морем после длительного заточения из-за COVID-19. На пляже Калафей десятки молодых людей танцевали и пировали без масок и дистанцирования. Так как бары, кафе и рестораны сейчас закрыты, молодые люди встречаются на просторе, на открытом воздухе.

В пасхальную субботу не было обычных толп иностранных туристов на солнечных пляжах испанских Канарских островов. Несмотря на то, что они открыты для желающих посетить их европейцев (при условии наличия отрицательного результата теста ПЦР) многие страны ввели собственные ограничения или рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок, чтобы сдержать всплеск коронавирусной инфекции. Кроме того, испанцам с материка запрещено покидать свои регионы во время праздников. Но местные семьи все же собрались на пляже Плайя-де-Амадорес на южной оконечности Гран-Канарии.

Франция

Многие французы отправились на пляжи или в горы после того, как президент Макрон объявил, что поездки в пасхальные выходные будут разрешены до вечера субботы. Перед новой изоляцией многие отправились на своих автомобилях к морю подышать свежим воздухом. А те, кто могут работать удалённо, рассчитывают остаться там и на более длительный период времени.

Италия

В субботу приходы на итальянском острове Сицилия разрешили использовать свои церкви в качестве центров вакцинации от COVID-19. Епископы острова призвали своих священников открыть храмы на один день во время пасхальных праздников, чтобы помочь кампании по вакцинации. Первоначально предполагалось, что большое число людей будут вакцинированы препаратом AstraZeneca, но на всем острове зарегистрировано менее 6000 человек. На первом этапе прививку сделают людям старше 69 лет. Целью церковной кампании - активизировать усилия по вакцинации в регионе.

Турция

Власти Стамбула возобновили частичную изоляцию после того, как ежедневные случаи заболевания Covid-19 в Турции достигли рекордного уровня. В четверг было зарегистрировано более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - самый высокий суточный показатель с начала пандемии. Это вынудило президента Реджепа Тайипа Эрдогана объявить об ужесточении ограничений, которые были ослаблены в начале марта.