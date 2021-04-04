Католики отмечают Пасху, главный праздник в христианстве, посвящённый воскресению Иисуса Христа. Папа римский Франциск возглавил всенощное пасхальное бдение в соборе Святого Петра в Ватикане. Он зажег свечу (пасхал) в темноте базилики, символизирующую свет Христа, а затем поделился пламенем с другими священнослужителями. Понтифик призвал верующих не терять надежду в тёмные, по его словам, месяцы пандемии.

.@Pontifex_fr a célébré ce soir la Veillée pascale à la basilique Saint-Pierre, marquant l'entrée dans la Fête de la Résurrection du Seigneur. Il a axé son homélie sur le sens de l'expression "aller en Galilée". #Paques2021https://t.co/jU2E01N6A6pic.twitter.com/NQcK5l2Kcv — Vatican News (@vaticannews_fr) April 3, 2021

Богослужение длилось до самого рассвета. Уже второй год Ватикан проводит праздник в ограниченном формате. Из-за карантинных мер на службу были допущены лишь 200 человек в масках. Бдение также началось раньше, чем обычно, из-за комендантского часа.

С раннего утра субботы духовенство и паства собрались на пасхальное бдение в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он был закрыт для посещений с июля прошлого года, но открылся к святому празднику.

Храм Гроба Господня построен на том месте, где, по преданию, был распят, умер и воскрес из мёртвых Христос. Присутствующие были в масках, но в целом карантинные меры в Израиле ослаблены после успешно прошедшей кампании по вакцинации.

Христиане сирийской столицы провели пасхальное бдение в соборе Дамасской Богоматери на фоне растущего числа заражений . Зарегистрировано 19 тысяч случаев Covid-19, в том числе более 1200 смертей на двух третях территории страны, находящихся под контролем властей. Но реальное число, вероятно, выше из-за ограниченных возможностей тестирования и распространенности бессимптомных случаев.

В один день с католиками Пасху празднуют также протестанты, совпала с католической на этот раз и армянская Пасха (Армянская апостольская церковь рассчитывает дни по-своему).