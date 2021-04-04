По краю Земли на собачьих упряжках

В юбилейный - 30-й раз - на Чукотке стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках "Надежда".

В дальний путь в суровых арктических условиях отважились отправиться 15 каюров из разных регионов России. По заснеженным трассам им предстоит преодолеть более 1100 километров.

Маршрут поделён на 13 этапов. Он проходит от села Лорино в Чукотском районе до столицы полуострова - Анадыря.

Все погонщики были привиты от коронавируса, а четвероногие - прошли ветеринарный осмотр.

Тому, кто придёт к финишу первым, достанется денежный приз - один миллион рублей.

Состязание, проходящее с 1991 года, призвано популяризировать ездовой спорт и сохранить наследие народов Крайнего Севера.