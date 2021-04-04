Парламентские выборы в Болгарии в условиях пандемии

В Болгарии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Избирательной кампании предшествовали массовые акции протеста против коррупции и с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром и лидером партии Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисовым.

"Не думаю, что явка будет высокой, люди боятся общественных мест из-за пандемии и они также не доверяют процессу голосования'', — говорит жительница Болгарии.

Впервые голосование проводится с одновременным использованием специализированных машин и традиционных бюллетеней. Глава правительства утверждает, что нынешние выборы стали самыми дорогими в истории страны

"Я голосую за перемены, за лучшее будущее , за то чтобы наши дети жили в мирной стране, за образование и за верный путь развития", — говорит избирательница.

Под данным соцопросов, правящая партия может получить около 28% голосов, оппозиционная Болгарская социалистическая партия — около 20%. Для формирования нового правительства будет необходима коалиция, вероятно, из представителей трех партий. Эксперты отмечают, что пока неизвестно, какие конкретно политические силы смогут составить стабильное парламентское большинство. Лидеры двух основных партий категорично заявили об отказе от подобного сотрудничества.