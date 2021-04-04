Недоверие к вакцине Astrazeneca во Франции

Вакцина Astrazeneca ("АстраЗенека") вызывает беспокойство и недоверие французов. Причина - в Европе у нескольких человек после прививки препаратом британской фармкомпании образовались тромбы.

Во Франции зарегистрировано 14 летальных исходов - на почти два миллиона инъекций. Тому, что смерть наступила вследствие вакцинации, подтверждения не нашли. Но сомнения у людей есть.

Наташа Бушар, мэр города Кале:

"Немало тех, кто перезванивает, отменяет запись. Они говорят, что не желают быть привитыми "АстраЗенекой", а лучше подождут другой препарат, даже если это займёт много времени".

Как результат: в прививочном пункте в Кале не нашли своего применения 550 доз. А те, кто все же решился прийти и сделать прививку, - не скрывают тревоги.

"Если бы это была АстраЗенека, я бы не пришла. Я так много слышала о том, что у людей были после проблемы", - говорит эта пожилая женщина. "Слишком большой риск. По телевизору нам говорят, что он невелик, но смертельные случаи есть", - вторит ей другая.

Как уверяют в Европейском агентстве лекарственных средств, преимущества вакцины перевешивают риски побочных эффектов. Поэтому рекомендовано продолжать применение препарата. Но дополнительные исследования всё же ведутся.