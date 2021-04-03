Откуда берутся гомофобы? | #Куб

20 лет назад Нидерланды стали первой страной, полностью легализовавшей однополые браки. С тех пор представители ЛГБТ-сообщества добились равных прав на регистрацию семейных отношений в 30 странах.

Несмотря на все достижения, проблема нетерпимости к людями по признаку сексуальной ориентации остаётся актуальной. Новости, связанные с ЛГБТ, вызывают вал гомофобных комментариев. На почве ненависти к людям другой сексуальной ориентации совершается множество преступлений, в том числе убийства. К числу стран, особенно опасных для ЛГБТ, относят Россию, Казахстан, Узбекистан и другие государства бывшего Советского Союза.

В чём причина гомофобии и как снизить градус нетерпимости в общества, — разбираемся в «Кубе» вместе с сооснователем ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым и одним из наиболее ярых противников ЛГБТ в России Тимуром Булатовым.