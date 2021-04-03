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Крушение поезда на востоке Тайваня

 Кнарик Хачатрян
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Крушение поезда на востоке Тайваня
Авторское право  AP Photo
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Прокуратура Тайваня допросила владельца автокрана, ставшего причиной крупнейшей железнодорожной катастрофы на острове за последние 73 года. Обвинений пока предъявлено не было. В результате трагедии погиб 51 человек.

Автокран был припаркован на склоне выше туннеля к северу от Хуаляня, но не поставлен на ручной тормоз; он скатился вниз и выехал на пути. Поезд сошёл с рельсов, несколько вагонов врезались в стену туннеля. Выжившим пассажирам пришлось вылезти через окна и пройти по крыше поезда в безопасное место.

"Я очень сожалею о случившемся и беру на себя всю ответственность, - заявил, узнав о происшествии, министр транспорта Тайваня Лин Чиа-Лунг. - Наша задача на этом этапе - ускорить процесс ликвидации последствий аварии и провести восстановительно-ремонтные работы".

Среди погибших и молодой машинист поезда, который недавно женился, а также его помощник.

По данным администрации Тайваньских железных дорог, в поезде находились 494 человека, около 150 из них получили ранения. Многие ехали провести в кругу семьи четырехдневный фестиваль "Подметания гробниц", когда жители острова часто возвращаются в родные города, чтобы отдать дань уважения могилам своих предков. Поезд следовал в южный город Тайдун.