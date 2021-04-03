Мьянма: новые жертвы протестов

Число жертв силового подавления протестов в Мьянме растёт. Волнения вновь вспыхнули в крупных городах в субботу.

В городе Моунъюа, что в центральной части страны, военные открыли огонь по демонстрантам, согласно свидетельствам очевидцев. На кадрах, распространяемых в соцсетях, группа манифестантов несёт, по всей видимости, тяжело раненного молодого человека.

По данным Ассоциации помощи политическим заключённым Мьянмы, при разгоне протестов, начавшихся после госпереворота, были убиты 550 человек. Среди них десятки детей.

Правозащитники утверждают, что репрессии в отношении противников военной хунты набирают обороты. Под стражей находятся более 2700 человек. О судьбе многих ничего не известно.

Действия мьянманских военных, свергнувших гражданское правительство 1 февраля, осудило международное сообщество, Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против руководства страны